Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Gesundheitliche Probleme lösten Verkehrsunfall aus

BissendorfBissendorf (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 10 Uhr, kam es auf der Meller Straße in Bissendorf zu einem leichten Verkehrsunfall. Ein 68-jähriger Mann aus Bissendorf befuhr die Meller Straße in Richtung Melle, als er auf dem Abschnitt zwischen den Straßen Im Freeden und Breslauer Straße aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Bissendorfer kam mit seinem BMW zunächst nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Grundstücksmauer. Anschließend zog das Fahrzeug nach rechts und kollidierte auf der anderen Seite ebenfalls mit einer Gartenmauer und blieb dort beschädigt stehen. Der Unfallverursacher kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Weitere Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0152/09399168 ; 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell