Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannter lenkt Autobesitzer ab - Smartphone entwendet

Grevenbroich-Stadtmitte (ots)

Am Mittwochnachmittag (12.8.) erstattete ein 69-Jähriger Anzeige auf der Wache in Grevenbroich. Der Jüchener schilderte, dass er gegen 15:15 Uhr in der oberen Etage des Parkhauses vom Einkaufszentrum "Am Ostwall" in Grevenroich auf seine Frau wartete. Aufgrund der warmen Temperaturen hatte der Jüchener die Beifahrertür seines Autos offen stehen. Ein Unbekannter fragte den wartenden Ehemann von der Beifahrerseite aus nach passendem Kleingeld für einen Einkaufswagen. Kurze Zeit später fiel dem 69-Jährigen auf, dass das Mobilfunktelefon seiner Frau fehlte. Offenbar hatte der Unbekannte das Handy unbemerkt gestohlen.

Der Geschädigte beschreibt den Tatverdächtigen wie folgt: ungefähr 40 Jahre alt, kräftige Statur, dunkle Haare und gebräunter Teint.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den verdächtigen Mann im Parkhaus oder in der Umgebung gesehen haben, werden gebeten, sich unter der 02131 300-0 zu melden.

Seien Sie generell misstrauisch, wenn sich eine unbekannte Person ihrem Fahrzeug nähert und Sie beispielsweise nach Kleingeld oder dem Weg fragt. Lassen Sie ihre Wertsachen nie unbeobachtet, wenn sich Fremde Ihnen nähern. Sie möchten mehr Präventionshinweise zu den unterschiedlichsten Betrugsmaschen erhalten? Dann besuchen Sie die Internetseite der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

