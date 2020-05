Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Nach Fahrradsturz Handgelenk gebrochen

Bad Dürkheim (ots)

Eine 81-jährige Fahrradfahrerin aus Bad Dürkheim befuhr am Dienstag, gegen 18.30 Uhr, den Feldweg parallel zur Kanalstraße in Richtung Bundesstraße B37. Als sie zwei weitere Fahrradfahrer erblickte, kam sie wohl aus Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierbei zog sie sich einen Bruch des Handgelenkes zu und wurde zur weiteren Versorgung in das Krankenhaus verbracht.

