Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bedrohung mit Armbrust und Baseballschläger

Haßloch (ots)

Am 26.05.2020 um ca. 20:30 Uhr hielt sich in der Sternstraße in Haßloch eine Gruppe von zunächst vier und später sechs männlichen Jugendlichen auf der Straße auf. Aus einem Wohnawesen traten sodann zwei männliche Heranwachsende heraus. Es kam zum Streit, dessen Grund in den bisherigen Befragungen noch nicht ermittelt werden konnte. In dem Streit kam es zu gegenseitigen Beleidigungen. Schließlich drohte zunächst einer der beiden Heranwachsenden mit einem Baseballschläger. Im Verlauf des Streites kam der zweiten Heranwachsende mit einer Armbrust hinzu, welche er spannte. Beide Gegenstände kamen nicht zum Einsatz, sondern wurden lediglich mitgeführt. Schließlich begaben sich die beiden Heranwachsenden wieder in das Anwesen, ohne dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Die hinzugerufen Polizei stellte im Rahmen der Anzeigenaufnahme die Armbrust und den Baseballschläger sicher. Der genaue Sachverhalt muss durch weitere Befragungen noch erörtert werden. Gegen die Beteiligten wurden Strafanzeigen wegen Bedrohung und Beleidigung erfasst.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch



Telefon: 06324 9330

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell