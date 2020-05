Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Davongefahren

Iffezheim (ots)

Der Fahrer eines Fahrzeuggespanns soll am Montag zwischen 18 Uhr und 18:30 Uhr in der Steinstraße beim Rangieren gegen einen geparkten Seat gefahren sein. Der Fahrer begutachtete nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei zwar das von ihm angerichtete Malheur verließ dann aber die Örtlichkeit. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeirevier Rastatt konnten das Fahrzeug des mutmaßlichen Unfallverursachers in der Nähe auffinden und daran frische korrespondierende Unfallschäden feststellen. Neben einer Strafanzeige wegen Unfallflucht erwartet den 38-jährigen Unfallfahrer auch noch ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinwirkung. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ungefähr 3.5000 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. /ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell