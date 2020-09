Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Busreisende aus der Ukraine ohne Visum unterwegs

Bautzen (ots)

Zwei Reisende aus der Ukraine waren am 31. August 2020 mit einem Fernreisebus auf der Autobahn 4 ohne Visum und Reisepass unterwegs. Um 22:40 Uhr stoppten Bundespolizisten auf dem Rastplatz Oberlausitz einen in Richtung Dresden fahrenden Bus und kontrollierten die Insassen. Unter ihnen befanden sich ein 56-jähriger Ukrainer mit abgelaufenem Visum und ein 48-jähriger Landsmann gänzlich ohne Reisepass weil ihm dieser gestohlen worden war. Der 56-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubter Einreise sowie unerlaubtem Aufenthalt eingeleitet. Er wurde aufgefordert, das Bundesgebiet zu verlassen.

