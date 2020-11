Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Schwerer Verkehrsunfall beim Zurücksetzen

BramscheBramsche (ots)

Am Dienstagvormittag, gegen 11:05 Uhr, kam es auf der Lindenstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Mann aus Bramsche befuhr mit seinem Mercedes Sprinter die Lindenstraße in Richtung stadtauswärts. Hinter ihm fuhr ein 72-jähriger Bramscher auf seinem Roller. Zwischen Wilhelmstraße und Bismarckstraße beabsichtigte der 53-Jährige, rückwärts auf ein Grundstück einzufahren. Dabei übersah er den hinter sich befindlichen Rollerfahrer und erfasste diesen. Der 72-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt, er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Zweirad entstand ein Totalschaden, der Sprinter wurde beschädigt. Die Polizei schätzt die entstandenen Sachschäden auf zusammen rund 10.000 Euro.

