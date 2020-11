Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Auto auf Privatparkplatz zerkratzt

FreiburgFreiburg (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 08.11.2020 gegen 18.00 Uhr und Montag, 09.11.2020, 7.20 Uhr, wurde ein grauer Renault von einem unbekannten Täter mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt.

Das Auto befand sich in dieser Zeit auf dem Privatparkplatz vor dem Haus des Eigentümers in der Vörstetter Straße 5 in Denzlingen. Der Sachschaden an dem Fahrzeug beläuft sich auf schätzungsweise 500,00 Euro.

Bei sachdienlichen Hinweisen wenden Sie sich bitte an das Polizeirevier Waldkirch. Tel.: 07681/40740

