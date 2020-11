POL-FR: Jestetten: Verlorene Ladung sorgt für Auffahrunfall - ein Fahrer leicht verletzt

Polizeipräsidium Freiburg

Bei einem Auffahrunfall am Montagmorgen, 09.11.2020, auf der B 27 zwischen Jestetten und Lottstetten ist ein Autofahrer leicht verletzt worden. Ausgangspunkt des Unfalls war eine von einem Anhänger herabgefallene Maurerwanne. Gegen 08:00 Uhr hatte wegen der gerade verlorenen und auf der Straße rollenden Wanne eine 26-jährige Mercedes-Fahrer gebremst. Sie stieß jedoch noch leicht mit dieser zusammen. Ein nachfolgender 51-jähriger Tesla-Fahrer kollidierte mit dem abbremsenden Mercedes-Benz. Am Tesla lösten die Airbags aus. Der Tesla-Fahrer verletzte sich leicht an der Hand. Der Sachschaden am Mercedes-Benz liegt bei rund 2000 Euro, der am Tesla bei ca. 20000 Euro. Die Wanne hatte ein 59-jähriger Mann verloren, der nach einem Abladevorgang die restliche Ladung auf seinem Anhänger nicht mehr ordnungsgemäß gesichert hatte. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte dieser ermittelt werden.

