Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dettighofen: Streifvorgang - Unfallbeteiligter fährt weiter - Polizei bittet um Hinweise!

FreiburgFreiburg (ots)

Nach einem Streifvorgang zwischen zwei sich entgegenkommenden Fahrzeugen am Montagmorgen, 09.11.2020, auf der L 163 zwischen Bühl und Dettighofen hat sich ein Unfallbeteiligter unerlaubt entfernt. Gegen 08:45 Uhr war ein 22-jähriger mit seinem Ford-Lieferwagen in Richtung Dettighofen unterwegs. In einer Kurve vor Dettighofen soll es dann zum leichten Streifvorgang mit einem entgegenkommenden roten VW Bus gekommen sein. Dessen Fahrer fuhr weiter. Am Ford entstand leichter Sachschaden am Spiegel und an der Karosserie. Der flüchtende VW Bus soll älteren Baujahrs (T4 oder T5) gewesen sein. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-531.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell