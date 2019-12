Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Schrottsammler stehlen Pkw

Wachtendonk (ots)

Von einem Hofgelände auf dem Kootweg haben zwei niederländische Schrottsammler am Dienstagnachmittag, 10.12.2019, einen weißen VW Polo mit dem amtlichen Kennzeichen KLE-CM79 gestohlen. Unter dem Vorwand, Metallschrott kaufen zu wollen, waren die beiden Verdächtigen zunächst in einem silberfarbenen Opel-Kombi mit niederländischem Kennzeichen gegen 14.30 Uhr auf den Hof gefahren. Während einer beiden die Pkw-Besitzerin, die gerade in Begriff war, wegzufahren, in ein Gespräch verwickelte und anschließend wegfuhr, setzte sich der andere unbemerkt in den Polo der Frau und verließ ebenfalls den Tatort. Einer der Diebe wird als ca. 60 Jahre alt, 175cm groß und schlank beschrieben. Er war mit einer Wollmütze und einem schwarzen Trainingsanzug bekleidet. Der andere Mann war jünger und trug eine schwarze Jacke. Die Kripo Geldern, Telefon 02831-1250, sucht Zeugen. (SI)

