Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag wurde zwischen 01:00 Uhr und 08:15 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Marktstraße im Ortsteil St. Leon eingebrochen. Durch ein zum Lüften geöffnetes Fenster konnten die bislang unbekannten Täter in die Wohnung gelangen und entwendeten ein Smartphone, einen Geldbeutel mit sämtlichen wichtigen Papieren, sowie eine Spielekonsole. Der genaue Diebstahlschaden kann momentan noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-57090, zu melden.

Polizeipräsidium Mannheim

Vanessa Schlömer

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell