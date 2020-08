Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt-Ost: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarstadt-Ost (ots)

Eingebrochen wurde am Samstag zwischen 15:00 Uhr und 23:45 Uhr in eine Wohnung in der Siegstraße. Bislang unbekannte Täter drangen durch ein offenstehendes Fenster in die Wohnung ein und entwendeten Schmuck im Wert von rund 3000EUR.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, unter der Telefonnummer 0621-33010, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Vanessa Schlömer

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell