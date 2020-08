Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Lkw verliert Ladung, mehrere Fahrzeuge beschädigt; Pressemitteilung Nr. 1

Sinsheim (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 12.45 Uhr verlor, nach derzeitigen Erkenntnissen, ein Lkw beim Abbiegen von der Dührener Straße in die Jahnstraße Teile seiner Ladung, die aus PET- und Glasflachen sowie Getränkekisten bestand. Die Dührener Straße ist derzeit an der Einmündung Jahrstraße wegen der Aufräumarbeiten stadteinwärts gesperrt. Wie viele Fahrzeuge beschädigt wurden und die Höhe des Sachschadens sowie der genaue Unfallhergang sind bislang noch nicht bekannt.

