Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Nächtlicher Einsatz eines Polizeihubschraubers

Heddesheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Rahmen der intensiven Einsatzmaßnahmen des Polizeipräsidiums Mannheim nach Verletzungen von Pferden wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Polizeihubschrauber über Heddesheim eingesetzt. Auslöser war die Wahrnehmung eines Zeugen, der eine verdächtige Person im Bereich des Reit- und Rennverein in der Muckensturmer Straße feststellte und die Polizei alarmierte. Trotz des Einsatzes von mehreren Streifenwagen und der Luftunterstützung konnte die unbekannte Person nicht festgestellt werden. Ob es sich hierbei um den möglichen Täter vergangener Taten handelte, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zum Eintritt eines Schadens bzw. Verletzungen von Tieren kam es nach derzeitigem Kenntnisstand in der Nacht nicht.

Hierzu siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4679135

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell