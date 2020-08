Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Ein Leichtverletzter und 10.000.- Euro Schaden bei Verkehrsunfall

Sinsheim (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von rund 10.0000.- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagvormittag in der Bruchstraße ereignete.

Ein 42-jähriger BMW-Fahrer war gegen 7.30 Uhr in der Bruchstraße stadtauswärts unterwegs, als er an der Kreuzung "Am Kreuzgrund" die Vorfahrt eines 55-jährigen Peugeot-Fahrers missachtete. Durch die Kollision beider Fahrzeuge wurde der 55-jährige leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Der 42-Jährige blieb zum Glück unverletzt.

