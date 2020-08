Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt-Ost: Betrunkener Fahrradfahrer beschädigt PKW

Mannheim-Neckarstadt-Ost (ots)

Am Samstag beschädigte ein Fahrradfahrer gegen 23:50 Uhr an der Kreuzung Obere Clignetstraße/ Grillparzerstraße ein Auto. Der 51-jährige Radfahrer fuhr zunächst auf der Grillparzerstraße und bog anschließend in die Obere Clignetstraße ab, wobei er gegen einen ordnungsgemäß geparkten Kia stieß und diesen am linken Heck beschädigte. Die von Zeugen herbeigerufene Streife führte bei dem Mann einen Atemalkoholtest durch. Dieser und eine anschließende Blutentnahme ergaben einen Wert von über 2 Promille. Sein Führerschein wurde einbehalten, der Sachschaden beträgt rund 2.500EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Vanessa Schlömer

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell