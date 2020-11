Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Diebstahl auf Baustelle - Zeugensuche

FreiburgFreiburg (ots)

Zwischen Freitag, den 06.11.2020 und Montag, den 09.11.2020, stahlen Unbekannte einen Kompressor von einer Baustelle. Die Baustelle befindet sich an der B317, etwa 500 Meter unterhalb der Passhöhe am Feldberg. Anhand der Spurenlage kann davon ausgegangen werden, dass der Kompressor mithilfe eines entsprechend größeren Fahrzeug abtransportiert wurde. Es handelt sich um einen größeren Kompressor der Marke "Atlas Copco", der als Anhänger hinter einem Fahrzeug mitgeführt werden kann und an dem ein amtliches Kennzeichen aus Würzburg "WÜ" angebracht war. Der Wert des Kompressors beträgt in etwa 15.000 EUR. Der Polizeiposten Oberes Wiesental, 07673 8890-0, sucht Zeugen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Jörg Kiefer und Thorsten Becker

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell