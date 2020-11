Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Brennender Baum - Feuerwehreinsatz - Zeugensuche

FreiburgFreiburg (ots)

Am Montag, den 09.11.2020, gegen 22.25 Uhr, bemerkten Anwohner in der Dorfstraße in Tüllingen eine Rauchentwicklung an einem Baum. Die Feuerwehr konnte einen weiteren Brand verhindern. Es entstand geringer Sachschaden am Baum. Die Ursache des Brandes ist bislang unklar, möglicherweise war dieser in Brand gesetzt worden.

Die Feuerwehr war mit sechs Einsatzkräften am Brandort. Das Polizeirevier Lörrach, 07621 176-0, sucht Zeugen zur Sachbeschädigung.

