Polizei Düren

POL-DN: Von der Straße abgekommen - Motorradfahrer schwer verletzt

Jülich (ots)

Am Dienstag wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der L 253 schwer verletzt.

Gegen 13:40 Uhr befuhr der 20-jährige Jülicher mit seinem Motorrad die Landstraße aus Richtung Altenburger Kreuzung in Richtung Jülich. Kurz vor dem Bereich einer Linkskurve überholte der Kradfahrer einen Pkw und verlor bei Wiedereinscheren aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet mit dem Krad auf den Grünstreifen und stürzte. Sowohl er als auch das Motorrad wurden in die Luft geschleudert. Der junge Mann landete im Gleisbett der Rurtalbahn und blieb dort liegen. Nach Versorgung vor Ort wurde er schwer verletzt mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von circa 3000 Euro. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen wurde der Betrieb der Bahnstrecke unterbrochen. Die L 253 war während der Unfallaufnahme für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell