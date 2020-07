Polizei Hagen

POL-HA: Morgendliche Drogenfahrt am Ischeland

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 15.07.2020, fuhr eine Streifenwagenbesatzung gegen 04:30 Uhr im Rahmen der Streife durch die Straße Am Sportpark. Dort sahen sie einen Renault, der von einem Grundstück fuhr. Die Beamten entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle. Der 43-jährige Fahrer schwitzte auffällig und aus seinem Fahrzeug drang Cannabisgeruch. Der Mann behauptete, am Vorabend Bier getrunken zu haben. Da ein Alkoholtest negativ ausfiel, führten die Polizisten aufgrund weiterer Auffallerscheinungen einen Drogentest durch. Dieser verlief positiv. Die Beamten nahmen den Hagener mit zum Polizeipräsidium. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. (sh)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell