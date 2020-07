Polizei Hagen

POL-HA: Mountainbike-Fahrer verletzt Kind und flüchtet

Hagen (ots)

Eine 12-Jährige ist am Sonntagabend (12.07.2020) mit einem Mountainbike-Fahrer zusammengestoßen und verletzt worden. Das Mädchen ist gegen 19.00 Uhr allein im Eilper Park, oberhalb der dortigen Gesamtschule, gejoggt. Plötzlich wurde sie von hinten von zwei Mountainbike-Fahrern mit hoher Geschwindigkeit überholt. Einer der beiden Radfahrer berührte die 12-Jährige mit seinem Lenker am Rücken. Das Mädchen kam daraufhin zu Fall und verletzte sich leicht an Hand, Knie und Rücken. Die Mountainbike-Fahrer flüchteten ohne anzuhalten in Richtung der dortigen Gartenanalage. Beide trugen einen auffälligen Mountainbike-Helm mit Kinnschutz, eine lange Hose und ein langärmeliges Oberteil. Wer kann Hinweise zu den beiden Unbekannten geben? Sachdienliche Hinweise an die Polizei unter der 02331 - 986 2066. (ts)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell