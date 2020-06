Zollfahndungsamt Frankfurt a.M.

ZOLL-F: Zeitnahe Durchsuchung von Zollfahndung nach Drogenfund in Fluchtfahrzeug

Bild-Infos

Download

Frankfurt am Main (ots)

Frankfurt am Main / Kreis Kleve / Kreis Paderborn / Duisburg / Essen / Bielefeld

26 Ermittlungsbeamte des Zolls und der Polizei durchsuchten am 24.06.2020 in Zusammenhang mit der Flucht einer Limousine auf der BAB 44 (letzte Woche) https://www.zoll.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/Rauschgift/2020/z34_filmreif_bi.html eine Lagerhalle und eine Wohnung im Kreis Kleve. Die Durchsuchungen wegen vermutlichen Rauschgifthandels führten zur Sicherstellung von einer Schusswaffe und einem gefüllten Magazin, 400 Gramm MDMA, etwa 100 Gramm Haschisch sowie einem Störsender (Jammer).

Anlass für die Ermittlungsmaßnahmen war eine vorherige Rauschgiftsicherstellung von fast 40 Kilogramm illegaler Substanzen in einem Fluchtfahrzeug am 16.06.2020 in der Nähe von Paderborn. Der Fahrer unternahm zwar riskante Überholmanöver, festgenommen werden konnten die fünf Beschuldigten dennoch. Die weiteren Rauschgiftermittlungen übernahm das Zollfahndungsamt Frankfurt am Main. Die Beamten hatten den richtigen Spürsinn und konnten nach dem Aufgriff des Hauptzollamts Bielefeld einen Bezug zu einer Lagerhalle in der Nähe von Kleve herstellen. Sie beantragten die Durchsuchung des Objekts bei der sachleitenden Staatsanwaltschaft Paderborn. In der Halle fanden sie zwei ältere Fahrzeuge vor. Bei einem der Autos schlug die Rauschgiftspürhündin "Royce" des Hauptzollamts Duisburg an. Neben einer Schusswaffe entdeckten die eingesetzten Beamten das Rauschgift und den Störsender.

Die anschließende Beweissicherung und Dokumentation übernahmen die Frankfurter Zollfahnder, unterstützt vom Zollfahndungsamt Essen und einem mehrköpfigen Team der Bundespolizeidirektion St. Augustin.

Rückfragen bitte an:

Zollfahndungsamt Frankfurt a.M.

Pressestelle

Ulrike Nehling

Telefon: 0172 / 2579416

E-Mail: Presse@zfaf.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Zollfahndungsamt Frankfurt a.M., übermittelt durch news aktuell