Polizei Düren

POL-DN: Zusammenstoß zwischen Kleinkraftrad und Auto

Heimbach (ots)

Der Fahrer eines Kleinkraftrades missachtete am Montag die Vorfahrt eines Autofahrers. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, der Kradfahrer wurde schwer verletzt.

Gegen 10:20 Uhr befuhr ein 62-jähriger Heimbacher die Hasenfelder Straße von Heimbach in Richtung Hasenfeld. In Höhe eines dortigen Verbrauchermarktes fuhr plötzlich ein Kleinkraftrad auf die Fahrbahn. Der 62-jährige versuchte noch nach links auszuweichen, ein Zusammenstoß ließ sich jedoch nicht mehr verhindern. Der Zweiradfahrer, ein 79 Jahre alter Mann aus Heimbach, stieß zunächst gegen die Windschutzscheibe und blieb schließlich auf der Fahrbahn liegen. Ob der Mann zum Unfallzeitpunkt den vorgeschriebenen Sicherheitshelm trug, ist unklar. Während der Autofahrer unverletzt blieb, musste der Kradfahrer nach notärztlicher Behandlung vor Ort mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 7500 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Hasenfelder Straße zeitweise gesperrt.

