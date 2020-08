Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Brand an der Ambrosius-Brand-Straße

Am Freitagmorgen wurde die Polizei zu einem Brand in der Ambrosius-Brand-Straße gerufen. Gegen 01:50 Uhr wurden die Einsatzkräfte informiert, als ein Waldstück, welches parallel zur dortigen Bahntrasse verläuft, brannte. Bäume und Sträucher auf etwa 40 Quadratmeter standen in Flammen. Der Brand konnte durch die Kräfte der Feuerwehr Ennepetal schnell gelöscht werden. Da eine Selbstentzündung eher unwahrscheinlich ist, hat die Polizei die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Geschehen geben können. Hinweise können an jeder Polizeidienstelle abgegeben werden.

