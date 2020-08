Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter-Einbrüche in Restaurant und Eiscafé

Wetter (ots)

Unbekannte hebelten in der Nacht zu Donnerstag das Fenster eines Restaurants am Elbscheweg auf und gelangten so in das Innere. Als Beute erlangten sie einen kleinen Bargeldbetrag aus dem Kassenbereich. Hinweise auf die Einbrecher gibt es bislang nicht. Auch in der Schmiedestraße schlugen Unbekannte zu. Sie schlugen mehrmals mit einem bisher unbekannten Gegenstand gegen die Schaufensterscheibe des Geschäftes und versuchten eine Zugangstür aufzuhebeln. Dabei verursachten sie Sachschaden, in das Café gelangten sie jedoch nicht.

