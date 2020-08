Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: HattingenEinbruchalarm im Schnellimbiss an der Kreisstraße

Hattingen (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 04:45 Uhr, wurde die Polizei durch ein Wachunternehmen über einen Einbruchalarm an der Kreisstraße informiert. Ein unbekannter Täter mir heller Kopfbedeckung soll noch an einem dortigen Schnellimbiss zu sehen sein. Die Polizei traf schnell ein und umstellte die Fastfood-Filiale. Ein Täter konnte bei der Durchsuchung jedoch nicht mehr gefunden werden. Augenscheinlich wurde das Fenster des Drive-In Schalters gewaltsam geöffnet. Der Täter gelangte in die Filiale und entwendete mehrere an der Verkaufstheke aufgestellte Spendendosen.

