Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Versuchter Einbruch in Schule

Ennepetal (ots)

In der Zeit von Freitag (14.08) bis Dienstag (18.08) versuchten Unbekannte in eine Schule am Amselweg in Ennepetal einzubrechen. Der oder die Täter versuchten das Fenster zum Lehrerzimmer aufzuhebeln. Trotz etwa 70 Hebelversuchen schafften es die Unbekannten nicht, das Fenster zu öffnen.

