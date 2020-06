Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Feuer gemeldet

Steinfurt (ots)

In der Nacht zum Dienstag (30.06.2020) hat es an der Erpostraße gebrannt. Der Vorfall war am Morgen gegen 06.30 Uhr bemerkt worden. Am späten Montagabend hatte ein Bewohner gegen 23.00 Uhr einen "gelben Sack" zur Abholung an die Straße gelegt. Dieser sowie etwa zwei Meter der angrenzenden Hecke hatten gebrannt. Derzeit ist noch unklar, wie das Feuer entstanden ist. Offenbar war es von selbst erloschen. An einem Fahrzeug das in dirketer Nähe auf einem Garagenhof stand, wurden keine Beschädigungen festgestellt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02551/15-4115.

