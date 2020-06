Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Feuer gemeldet

Ochtrup (ots)

Ein Anwohner der Kardinal-von-Galen-Straße ist am Montagabend (29.06.2020) auf ein Feuer aufmerksam geworden. Der Ochtruper wollte gegen 21.45 Uhr die Jalousien seines Hauses herunterlassen, als er auf dem Nachbargrundstück eine lichterloh brennende Hecke sah. Sofort informierte er die Nachbarn. Während die Feuerwehr anrückte, begannen Anwohner mit den Löscharbeiten. Dadurch konnte offenbar ein Übergreifen auf eine Garage verhindert werden. Die Feuerwehr konnte den Brand endgültig löschen. Es sind die Hecke auf einer Breite von etwa vier Metern, zwei Bäume in der Hecke sowie ein weiterer Baum auf dem Grundstück beschädigt worden. Der in der Hecke montierte Metallzaun muss diesbezüglich noch überprüft werden. Der Sachschaden liegt insgesamt bei geschätzt etwa 3.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Entstehen des Feuers machen können, sich zu melden, Telefon 02553/9356-4155.

