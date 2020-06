Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Motorradfahrer zu schnell unterwegs

Ochtrup (ots)

Das zivile Polizei-Motorrad mit mobiler Messeinrichtung hat am Sonntag (21.06.) zwei Motorradfahrer aus dem Landkreis Grafschaft Bentheim angehalten. Die beiden Fahrer im Alter von 52 und 53 Jahren fuhren von Ochtrup in Richtung Wettringen. Auf dem Welberger Damm wurden sie in einer 50er Zone mit einer Geschwindigkeit von 134 Stundenkilometern gemessen. Des Weiteren haben die beiden Motorradfahrer aus dem Raum Nordhorn im Überholverbot einen Pkw überholt. Jetzt müssen sie jeweils mit einem Bußgeld von 600 Euro, 3 Monaten Fahrverbot und 2 Punkten in Flensburg rechnen.

