Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Greven, Lengerich, Hörstel, Metelen, Wettringen, Westerkappeln, Einbruchs-/Diebstahlsdelikte

Ibbenbüren, Greven, Lengerich, Hörstel, Metelen, Wettringen, Westerkappeln (ots)

Ort: Ibbenbüren-Laggenbeck, Hauffstraße, Einfamilienhaus Zeit: 28.06.2020, 03.30 Uhr bis 08.30 Uhr Unbekannte begaben sich auf die Terrasse, schoben einen Stuhl unter ein Fenster und wollten das auf Kipp stehende Fenster über den Griff öffnen. Dies gelang nicht. Hinweise bitte unter Telefon: 05451/591-4315.

Ort: Ibbenbüren-Laggenbeck, Mettinger Straße, Wohnhaus Zeit: 27.06.2020, 15.00 Uhr Es wurde im Garten eine unbekannte Person bemerkt. Der Mann machte sich dann an einer Zugangstür zu schaffen. An dieser und an einer weiteren Tür wurden Hebelspuren festgestellt. Es blieb beim Versuch. Es soll sich um eine männliche Person mit blonden Haaren und einem Bart gehandelt haben. Er trug eine Sonnenbrille. Hinweise bitte unter Telefon: 05451/591-4315.

Ort; Ibbenbüren, Heideweg Zeit: 25.06.2020, 18.30 Uhr bis 26.06.2020, 10.15 Uhr Unbekannte versuchten eine Zugangstür, die ins Gebäude führt, aufzubrechen. Dies gelang nicht. Hinweise bitte unter Telefon: 05451/591-4315.

Ort: Greven, Grüner Weg, Nähe Montargisstraße, Wohnhaus Zeit: 29.06.2020, 02.30 Uhr Ein unbekannter Täter gelangte in den Wintergarten und entwendete ein Portmonee mit etwas Bargeld und persönlichen Papieren. Es soll sich um einen etwa 30 bis 35 Jahre alten Mann gehandelt haben. Er war etwa 178 cm groß, dünn, Brillenträger, leichter Bart, heller Pulli, normale Jeanshose, schwarzer Rucksack. Er fuhr mit einem älteren Fahrrad davon, mit einem Fahrradkorb, ohne Rücklicht. Hinweise bitte unter Telefon 02571/928-4455.

Ort: Lengerich, Eichenstraße, Neubau Zeit: 26.06.2020, 20.30 Uhr bis 27.06.2020, 08.50 Uhr Unbekannte versuchten mit einem Stein eine Fensterscheibe zur Garage des Neubaus einzuwerfen. Hinweise bitte unter Telefon 05481/9337-4515.

Ort: Westerkappeln, Im Hook, Einfamilienhaus Zeit: 25.06.2020, 17.00 Uhr bis 27.06.2020, 11.30 Uhr Unbekannte versuchten über zwei bodentiefe Fenster in das Wohnhaus einzubrechen. Es waren an beiden Fenstern Hebelspuren zu erkennen. An beiden Fenstern entstanden Sachschäden. Hinweise bitte unter Telefon: 05451/591-4315.

Ort: Wettringen, Prozessionsweg, Automat Zeit: 27.06.2020, 09.45 Uhr (festgestellt) Unbekannte brachen einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten den Geldauffangbehälter. Hinweise bitte unter Telefon 02553/9356-4155.

Ort: Metelen, Am Stadion, Automat Zeit: 26.06.2020, 18.00 Uhr bis 27.06.2020, 08.00 Uhr Unbekannte brachen einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten den Geldauffangbehälter. Hinweise bitte unter Telefon 02553/9356-4155.

Ort: Hörstel, Bahnhofstraße, PKW Zeit: 28.06.2020, 11.00 Uhr (festgestellt) Unbekannte schlugen an dem PKW Seat die hintere rechte Seitenscheibe ein. Beute nicht bekannt. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

Ort: Ibbenbüren-Laggenbeck, Dornröschenweg, PKW Zeit: 27.06.2020, 15.00 Uhr bis 28.06.2020, 09.55 Uhr Unbekannte öffneten an dem Fahrzeug eine Seitenscheibe. Aus dem Wagen wurde 200 Euro Bargeld gestohlen. Hinweise bitte unter Telefon: 05451/591-4315.

Ort: Lengerich, Altstadt, Mobilfunkshop Zeit: 25.06.2020, 12.55 Uhr Ein 18 bis 20 Jahre alter Dieb riss im Geschäft ein hochpreisiges Smartphone aus der Halterung und flüchtete zu Fuß in Richtung Altstadt. Er war etwa 170 cm groß, schlanke Statur, schwarze sportliche Jacke, dunkle Hose, helle Schuhe und schwarzes Cappy. Hinweise bitte unter Telefon 05481/9337-4515.

