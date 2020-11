Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Altstadt: Räuberische Erpressung zwischen Bekannten

FreiburgFreiburg (ots)

Bereits am Samstag, 07.11.2020, kam es gegen 12:56 Uhr zu einer räuberischen Erpressung in der Hans-Sachs-Gasse in der Altstadt von Freiburg.

Der 28-jährige Tatverdächtigte deutscher Staatsangehörigkeit schubste den 27-Jährigen Geschädigten in eine Seitengasse und verlangte von ihm die Herausgabe von Bargeld. Als dieser der Forderung nicht nachkam, bekam er einen Schlag mit der Hand in das Gesicht. Im weiteren Verlauf drohte der Täter damit, dass er persönliche Gegenstände des Geschädigten, welche sich noch bei ihm zuhause befänden, verbrennen würde.

Gegen den 28-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren durch das Polizeirevier Freiburg- Nord eingeleitet.

dm

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Dorothea Müller

Pressestelle

Telefon: 0761/ 882- 1017

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell