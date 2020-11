Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unfallflucht nach Parkrempler

FreiburgFreiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Titisee-Neustadt;]

Am 07.11.2020, gegen 16:45 Uhr, kam es auf einem Supermarktparklatz in der Freiburger Straße in Titisee-Neustadt zu einer Unfallflucht. Ein zunächst unbekannter Autofahrer streifte beim Ausparken einen neben ihm parkenden Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit. Er verursachte hierdurch Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Durch Zeugen konnte das Kennzeichen des Verursachers abgelesen und dem Geschädigten mitgeteilt werden.

Den Unfallverursacher erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle.

