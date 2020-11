Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Technikhäuschen beschmiert

FreiburgFreiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Löffingen;]

Bislang unbekannte Täterschaft beschmierte am 06.11.2020, gegen 19.15 Uhr, ein Technikhäuschen am Bahnhof in Löffingen.

Bei den Tätern soll es sich nach ersten Angaben um drei Jugendliche handeln.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt bitte Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, sich unter der Telefonnummer 07651-93360 zu melden.

