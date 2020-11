Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kinderstreich durch Notruf

FreiburgFreiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Lenzkirch;]

Am 08.11.2020, gegen 17 Uhr, wurde über Notruf in der Bonndorfer Straße in Lenzkirch ein Brand und kurz danach ein Einbruch gemeldet. Da an der Echtheit der Anrufe Zweifel bestanden, wurde die Örtlichkeit zur Abklärung durch eine Streife des Polizeireviers Titisee-Neustadt angefahren.

Vor Ort stellte sich heraus, dass hinter den Anrufen zwei Kinder im Alter von 10 und 12 Jahren steckten, welche sich einen Spaß erlauben wollten. Im Beisein der Eltern wurde den beiden Spitzbuben der Ernst der Lage erklärt.

