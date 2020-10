FW-EN: Feuerwehr Hattingen verabschiedet langjährigen Wachabteilungsführer in den Ruhestand - Zwei neue Brandmeister treten ihren Dienst an

Feuerwehr Hattingen

Feuerwehr Hattingen verabschiedet langjährigen Wachabteilungsführer in den Ruhestand - Zwei neue Brandmeister treten ihren Dienst an

Hattingen

Für drei hauptamtliche Einsatzkräfte war es gestern ein sehr bewegender Tag.

Nach 25 Jahren bei der Hattinger Feuerwehr ist Hauptbrandmeister Jörg Gernand gestern zu seinem letzten Dienst angetreten. Und diesen haben seine Kollegen besonders gestaltet. Bereits morgens ums 6 Uhr gab es die ersten Dankesworte der wechselnden Wachabteilung. Am Nachmittag erschienen einige, bereits im Ruhestand befindliche, Kollegen und andere Wegbegleiter um den 60 jährigen zu verabschieden. Natürlich auch hier mit Abstand und unter Beachtung der Hygienevorgaben.

Geschenke gab es natürlich auch. Gernand, der nicht nur viele Jahre Wachabteilungsführer war, sondern auch lange für den Bereich der Funktechnik zuständig war, hatte beim damaligen Umzug der Hauptwache von der Friedrichstraße zum Wildhagen seinen alten Bürostuhl (den nutzten bereits seine Vorgänger in der Funkwerkstatt) in die neue Werkstatt mitgenommen. Diesen haben seine Arbeitskollegen nun mit Ihren Unterschriften personifiziert und zum Abschied überreicht. So bleibt die Feuerwehr Hattingen auch weiter ein Teil seines Lebens.

Um Punk 0 Uhr übergab er dann schweren Herzens den Funkmeldeempfänger an seinen Nachfolger bevor er um 7.30 Uhr endgültig seinen letzten Dienst bei der Hattinger Feuerwehr beendete. Sein letzter Einsatz in dieser Schicht war die Rettung des im Schlamm eingesunkenen Hundes. Hierüber wurde an anderer Stelle bereits berichtet. Nicht zuletzt sorgte auch dieser Einsatz dafür, dass der letzte Dienst ein ganz besonderer war.

Und wenn erfahrene Menschen gehen hinterlassen sie immer eine Lücke. Ob Stiven Nalazek und Christopher Venhues diese Lücke schließen können, werden die nächsten Jahre zeigen. Bereit dazu sind die motivierten Brandmeister. Gestern jedenfalls haben sie feierlich Ihre Ernennungsurkunden erhalten. Nach dem erfolgreichen Abschluss ihrer Grundausbildung unterstützen die beiden Feuerwehrleute ab sofort die Wachabteilungen auf der Hauptwache.

