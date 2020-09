Feuerwehr Hattingen

FW-EN: Wohnungsbrand in den frühen Morgenstunden

Hattingen (ots)

Ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Welperstraße führte am heutigen Samstagmorgen zu einem Einsatz für die Hattinger Feuerwehr.

Um 3.40 Uhr wurden die hauptamtlichen Kräfte, der Löschung Nord sowie die Schutzzielergänzungseinheiten Mitte, Oberbredenscheid und Niederwenigern alarmiert.

Bei Eintreffen waren auf der rückwärtigen Gebäudeseite bereits Flammen aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss erkennbar. Durch die massive Hitzeentwicklung waren die Fensterscheiben in diesem Bereich bereits geborsten. Rauch drang nach Außen.

Über den Vordereingang ging ein Trupp unter schwerem Atemschutz mit einem C-Rohr in die Brandwohnung vor. Auf der Rückseite brachten die Einsatzkräfte die Drehleiter als zweiten Rettungs- und Angriffsweg in Stellung.

Die Bewohner des Gebäudes waren bei Eintreffen der Feuerwehr bereits vor dem Gebäude. Der Mieter der Brandwohnung war zum Unglückszeitpunkt nicht in der Wohnung.

Während das brennende Mobiliar gelöscht wurde, kontrollierten weitere Trupps unter Atemschutz die darüber liegenden Wohnungen sowie den Dachboden. In allen Räumen wurden auch Luftmessungen durchgeführt.

Da beim Betreten der Brandwohnung durch die Feuerwehr ein sogenannter Rauchvorhang in den Türrahmen eingesetzt wurde, war der Treppenraum nahezu rauchfrei.

Nach dem Abschluss der Löscharbeiten brachten die Rettungskräfte einen Hochleistungslüfter in Stellung und entrauchten das Gebäude. Anschließend erfolgte eine Kontrolle mit einer Wärmebildkamera.

Verletzte gab es bei diesem Einsatz zum Glück keine.

Die Hattinger Feuerwehr war in dieser Nacht mit 35 Kräften 1,5 Stunden im Einsatz.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter Nennung Jens Herkströter verwendet werden.

