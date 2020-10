Feuerwehr Hattingen

FW-EN: Hattinger Feuerwehr rettet eingesunken Hund aus Bachlauf

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Hattingen (ots)

Zu wahren Lebensrettern wurden die Einsatzkräfte der Hattinger Feuerwehr. Sie wurden durch einen aufmerksamen Spaziergänger alarmiert. Diese hatte in einem verschlammten Bachlauf im Schulenbergwald einen Hund entdeckt. Dieser steckte nahezu vollständig im Schlamm und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien. Die alarmierten Rettungskräfte errichteten einen provisorischen Steg in dem sehr weichen Boden in der Nähe des Bachlaufs. Dann legten sie den Hund frei und hoben ihn aus dem Schlamm. Das völlig entkräftete Tier wurde mit einer Decke gewärmt und zunächst zur Hauptwache gebracht. Nach einer ersten Reinigung wurde es anschließend in die Obhut eines Tierarztes übergeben. Ohne den aufmerksamen Spaziergänger und das schnelle Eingreifen der Feuerwehrleute hätte das Tier vermutlich nicht überlebt.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter Nennung Jens Herkströter verwendet werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hattingen

Pressestelle

Jens Herkströter

Telefon: 0171/2636035

E-Mail: j.herkstroeter@feuerwehr-hattingen.de

http://www.feuerwehr-hattingen.de/

Original-Content von: Feuerwehr Hattingen, übermittelt durch news aktuell