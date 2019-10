Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: An vier Autos die Reifen plattgestochen

Pirmasens (ots)

Heute morgen teilte ein unbekannter Anrufer um 02:00 Uhr mit, dass sich in der Rodalber Straße Jugendliche an Autos zu schaffen machen würden. Vor Ort wurde festgestellt, dass an 4 Fahrzeugen insgesamt 7 Reifen plattgestochen worden sind. Die durchgeführte Nahbereichsfahndung verlief negativ. Die Schadenshöhe dürfte bei etwa 700 Euro liegen. Zeugen, die im Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

