Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Pkw mutwillig beschädigt - Polizei bittet um Hinweise!

FreiburgFreiburg (ots)

Ein in der St.Antoniusstraße in Wutöschingen-Horheim abgestellter Pkw wurde vermutlich in der Nacht zum Sonntag, 08.11.2020, mutwillig beschädigt. Am Seat wurde ein Außenspiegel demoliert und eine Delle in einen Kotflügel geschlagen oder getreten. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Am Samstagabend, gegen 23:00 Uhr, soll eine Personengruppe laut grölend durch diese Straße gezogen sein. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-531) entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell