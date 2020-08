Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ruhestörung endet mit Führerscheinverlust

Hauenstein, Dahner Straße Parkplatz Paddelweiher (ots)

Nachdem die Polizeiinspektion Dahn zu einer nächtlichen Ruhestörung an der Grillhütte Hauenstein in Nähe des Paddelweihers gerufen wurde, kontrollierten die eingesetzten Beamten nach der Sachverhaltsaufnahme einen 26-jährigen Mann aus der Verbandsgemeinde Hauenstein, nachdem dieser mit seinem BMW auf dem Parkplatz des Paddelweihers am Rangieren war. Da bei dem Mann deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt wurde und ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert über 1,8 Promille ergab, wurde der Fahrer zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. |pidn

