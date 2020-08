Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden nach Sekundenschlaf

Bundesstraße 10, Hinterweidenthal Rtg. Hauenstein (ots)

Am Freitag, den 28.08.2020 gegen 13:20 Uhr kam es auf der B10, zwischen Hinterweidenthal und Hauenstein zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Vorab befuhr ein 21-jähriger Mann aus dem Raum München mit seinem Audi, besetzt mit vier Personen (Alter 20 - 25 Jahre) die B10 von Pirmasens kommend in Richtung Landau. Ca. 500m nach der Abfahrt Katharinenhof kam er am Ende der Überholspur in der Rechtskurve aufgrund Sekundenschlafes nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Ford, besetzt mit einer fünfköpfigen Familie (Alter 32, 31, 9, 4, 1 Jahre) aus dem Main-Tauber-Kreis. Beide Fahrer der jeweiligen Fahrzeuge erlitten leichte Verletzungen. Die weiteren Insassen blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, mit einem bezifferten Gesamtschaden von ca. 23.000 Euro. Der Streckenabschnitt war im Zeitraum der Unfallaufnahme bis 15:50 Uhr zum Teil voll gesperrt. Da bei dem Unfallverursacher Hinweise für eine betäubungsmittelbedingte Fahruntüchtigkeit vorlagen, wurde ein Urintest mit ihm durchgeführt, welcher positiv anschlug. Daher wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Gegen den Fahrer wurden mehrere Ermittlungsverfahren, u.a. wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. |pidn

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Dahn

Telefon: 06931-9160

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell