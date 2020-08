Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Hinterweidenthal (ots)

Ein größerer Verkehrsunfall ereignete sich auf der B10 bei Hinterweidenthal in Fahrtrichtung Landau. Am Freitag, den 28.08.2020 gegen 13:20 Uhr befuhr der 21-jährige Unfallverursacher mit drei weiteren Insassen die B10 in genannter Richtung. In einer Kurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug einer jungen Familie. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden durch den Aufprall über die jeweilige Gegenfahrbahn in den Grünstreifen geschleudert. Die Unfallaufnahme samt Bergung der Fahrzeuge dauerte ca. zwei Stunden, was einen enormen Rückstau in beide Richtungen zur Folge hatte. Nur durch Glück wurden keine Personen schwer verletzt.

