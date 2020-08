Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Hinteres Kfz-Kennzeichen gestohlen

Pirmasens (ots)

In der Zeit von Dienstag 20:00 Uhr und Mittwoch 04:30 Uhr wurde das hintere Kennzeichenschild, welches an einem Mercedes-Benz, Atego, angebracht war, durch bis-lang noch unbekannte Täter entwendet. Der Mercedes war in der Schachenstraße ordnungsgemäß abgestellt. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

