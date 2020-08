Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Beim Vorbeifahren Auto beschädigt und geflüchtet

Rodalben (ots)

Am Mittwoch in der Zeit 07:40 Uhr und 12:05 Uhr, beschädigte ein bislang noch Unbekannter, vermutlich beim Vorbeifahren, einen ordnungsgemäß auf dem Parkplatz unterhalb der Realschule Plus geparkten grauen Opel Astra. Beim Unfall wurde die linke Fahrzeugseite des Opel Astra in Höhe von ca. 5000,- EUR beschädigt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder der Fahrerin/ dem Fahrer geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirma-sens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

