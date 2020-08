Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Dellfeld (ots)

Zeit: 24.08.2020, 18:00 Uhr - 25.08.2020, 07:45 Uhr Ort: Dellfeld, Finkenstraße SV: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten roten Mazda CX-3, der rückwärts in einer Parxbox auf dem Parkplatz in der Finkenstraße abgestellt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 EUR. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/976-0 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht. | pizw

