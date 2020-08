Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 26.08.2020, 10:15 Uhr - 11:00 Uhr Ort: Zweibrücken, Saarlandstraße SV: An einem schwarzen Peugeot 207, der rückwärts in einer Parkbox auf dem Parkplatz eines Fitness-Studios seitlich neben der Festhalle abgestellt war, wurde durch den Fahrer oder einen anderen Insassen eines daneben geparkten Fahrzeugs durch unachtsames Türöffnen ein Schaden (Eindellung und Streifschaden; ca. 400 EUR) an der Fahrertür verursacht. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/976-0 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Vorfalls. | pizw

