Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Auto zerkratzt

Dahn (ots)

Gestern Morgen zwischen 07.10 und 12.45 Uhr wurde an einem in der Schloßstraße abgestellten schwarzen Pkw der Marke Suzuki Swift auf der Beifahrerseite die hintere Tür zerkratzt. Der Sachschaden beträgt rund 800 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Dahn unter Tel. 06391-9160 oder pidahn@polizei.rlp.de. |pidn

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Dahn

Telefon: 06391-916-201





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell