POL-PDPS: Bei Einbruch gefilmt worden

Hauenstein (ots)

Gestern Nachmittag wurde ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Pirmasenser Straße gemeldet. Der Täter hatte die Scheibe einer Terrassentür eingeschlagen und in mehreren Zimmern nach Diebesgut gesucht, war aber offenbar nicht fündig geworden. Entwendet wurde ersten Feststellungen zufolge nichts. Pech für den Einbrecher war, dass er während der Tat durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet worden ist. So konnte er durch die aufnehmenden Beamten zweifelsfrei identifiziert werden. Es handelt sich um 19-jährigen Mann, der wegen zahlreicher strafrechtlicher Verfehlungen der Polizei bestens bekannt ist. |pidn

